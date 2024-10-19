İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, muhtarların haklarının ödenmesinin mümkün olmadığını ve çalışmalarının her zaman destekleneceğini belirtti.

Oğuz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, muhtarların toplumsal yaşamda üstlendikleri önemli rolü vurgulayarak, muhtarların doğumdan ölüme kadar geniş bir yelpazede hizmet sunarak vatandaşlarla kamu kurumları arasında sağlam bir köprü görevi üstlendiğini belirtti.

Muhtarların, toplumun her kesimine, ayrım gözetmeksizin hizmet ettiğini ifade eden Oğuz, "Muhtarlarımızın emeği ve fedakârlıkları karşısında haklarını ödemek mümkün değildir" dedi.

Oğuz, muhtarların sadece yerel yönetimde değil, toplumsal dayanışma ve birliğin sağlanmasında da önemli bir rol oynadığını ifade ederek, özverili çalışmalarının her zaman desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Muhtarların halkın ihtiyaçlarına doğrudan temas eden ve sorunları hızlıca çözme yetisine sahip olduklarını kaydeden Bakan Oğuz, bu nedenle de her bir muhtarın toplumsal barışa katkı sağlayan önemli bir aktör olduğunu dile getirdi.

Muhtarların gününü kutlayan Oğuz, ülkenin kalkınması ve toplumsal huzurun korunması için muhtarların çalışmalarının her zaman destekleneceğini belirtti.