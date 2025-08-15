Hükümetin, ülkede kaçak olarak bulunan kişilerle mücadele kapsamında devreye aldığı İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Merkezi’ne bağlı mobil denetim aracı, bugün İskele bölgesinde denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İskele Kaymakamlığı personeli ve muhaceret polisinin katılımıyla yapılan uygulamada, pazarda bulunan kişilerin ikamet izinleri tek tek kontrol edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, ülkede kaçak olarak bulunan kişiler tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada, denetimlerin düzenli olarak süreceğini ve ülkede kaçak yaşamın önlenmesi için taviz verilmeyeceği vurgulandı.