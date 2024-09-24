Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün Komite Başkanı, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı. Toplantıda, Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı ele alındı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Komite, gündemindeki “Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti. Bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalara bir sonraki toplantıda devam edilecek.

Sunat Atun başkanlığındaki Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyeleri, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler ve Ahmet Savaşan katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak Sağlık Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, TIP-İŞ, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kan Bankası, Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve 112 Komuta Kontrol Merkezi’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.