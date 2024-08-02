Polis ekiplerinin ülke genelindeki denetim ve kontrolleri sonucunda, ikamet izinsiz bir kişi daha tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Hasat tarihinden önce harup hasadı yapan kişiye yasal işlem…

Öte yandan Altınova’da, ilan edilen hasat tarihinden önce harup hasadı yaptığı tespit edilen bir şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

31 Temmuz–01 Ağustos tarihleri arasında, Polis Ekipleri tarafından harup hırsızlığı ve hasadına yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda tespit edilen olay üzerine bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldığını açıklayan polis, soruşturmasını sürdürüyor.