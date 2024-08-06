BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a üçlü görüşme daveti yaptığı iddiaları sonrasında Rum basını, BM’nin liderlerle görüş almak için temasta bulunduğunu ancak resmi davet yapmadığını yazdı.

Politis gazetesi, “Suç Atma Oyunu BM’yi Kızdırdı – Üçlü Görüşme İçin Bir Görüş Alma Davete ‘Çevrildi’ – Genel Sekreter'in Davetinin ‘Var Olup Olmadığına’ Dair Karşılıklı Suçlamalar – Genel Sekreter Davet Göndermeme Kararı Aldı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’nin 13 Ağustos’ta üçlü görüşme için davette bulunduğu şeklindeki açıklamasının “gerçek değilmiş gibi gözüktüğünü” yazdı.

Gazete, olası bir üçlü görüşmeye ilişkin ortamın hâlâ net olmadığını ancak BM kaynaklarının, üçlü görüşme davetinin olmadığı şeklinde bilgi aktardıklarını belirtti.

Habere göre BM kaynakları, “olası bir üçlü görüşme konusunda taraflarla bazı tarihler konusunda istişare yapıldığını ancak liderlerin üçlü görüşme için resmi davet almadıklarını” belirtti.

BM’den bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada; Genel Sekreter'in “bir görüşme ayarlama girişimi olduğunu, taraflarla istişareler yapıldığını ancak uzlaşılan bir şey olmaması sebebiyle taraflara resmi davette bulunulmadığını” vurguladı.

Gazete, istişarenin bizzat BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi tarafından yapıldığını ve BM Genel Sekreteri’nin Sözcü Yardımcısı Farhan Haq’ın da bir istişareden bahsettiğini belirtirken, bu yaşananlardan sonra Genel Sekreter'in davet yapmaktan vazgeçtiğini de aktardı.

Gazete ayrıca, karşılıklı suçlamalar ve bazı açıklamaların gerçekleri de yansıtmamasının BM’yi kızdırdığını iddia etti.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın “fikrini değiştirmesi ve ortak bir görüşmeyi kabul etmesini umut ettiğini” söyledi.

Gazete, Letimbiotis’in açıklamasında olayın “bir istişare olduğunu kabul ettiğini” de belirterek, dünkü açıklamasında “Cumhurbaşkanı, belirli bir tarih olan 13 Ağustos için bir istişare olduğu konusunda çok netti” şeklinde konuştuğunu aktardı.

Letimbiotis; “Başkan Hristodulidis’e üç tarih, 11, 12 ve 13 Ağustos önerilmişti. İlk tarih olan 12 Ağustos’ta BM Genel Sekreteri’nin müsait olmaması sebebiyle 13 Ağustos seçildi” şeklinde konuştu.

Gazete haberinin devamında Tatar’ın açıklamalarına da yer verirken AKEL ve CTP’den yapılan açıklamaları da okuyucusuna yansıttı.

Gazete, AKEL’in dünkü açıklamasında “Tatar’ın tutumuna odaklanıldığını ve Kıbrıslı Türk liderin uzlaşmaz tutumunun kınandığının duyurulduğunu” belirtti.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini, “Tatar Reddediyor Hristodulidis Bozuyor – Başkan Kıbrıs Rum Tarafının Elini Zayıflatıyor” başlıkları altında verirken, Hristodulidis’in, girişimlerini aniden açıklamasının Guterres’i kızdırdığı iddiasında bulundu.

Gazete, Hristodulidis ve hükümetinin Larnaka Limanı ve marinası konusunda gösterdikleri beceriksizliği Kıbrıs sorununa da taşıdıklarını, Hristodulidis’in, Genel Sekreter'in ortak bir görüşme için kendisine yönelik gerçekleştirdiği istişareyi yönetiş biçimiyle her türlü beklentiyi ortadan kaldırmayı başardığını yazdı.

Hristodulidis’in 13 Ağustos’ta üçlü görüşme önerisi yapıldığı şeklindeki açıklamasının BM’yi, Genel Sekreter'in, Kıbrıs sorunuyla bir daha meşgul olmamasına yol açacak derecede kızdırdığını öne süren gazete, diplomatik bir kaynağın gazeteye yaptığı açıklamada; “Antonio Guterres, iki toplumun başlarında Nikos Hristodulidis ve Ersin Tatar olduğu sürece, zaten Kıbrıs soruyla bir daha meşgul olma niyetinde değildi. Sanırım bu son darbe oldu” ifadelerini kullandığını iddia etti.

Söz konusu diplomatik kaynak, Hristodulidis’in bu eylemiyle sadece Genel Sekreter'in altını oymakla kalmayıp aynı zamanda, gerçekten ilerleme sağlanmasıyla değil, iç siyasete malzeme yapmakla ilgilendiğini gösterdiğini ifade etti.

Genel Sekreter'in, Tatar’ın Hristodulidis’le görüşmeyi kabul etmeyeceğini zaten bildiğini ancak Hristodulidis’in onayını aldıktan sonra Tatar’ın kabulünü başka faktörlerle temaslar yoluyla sağlamaya çalışmayı amaçladığını vurgulayan söz konusu kaynak, Hristodulidis’in söz konusu açıklamasıyla Genel Sekreter'in planlarını bozduğunu belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki yabancı diplomatların, Hristodulidis’in bu açıklamayla ne yapmış olacağını biliyor olması gerektiğini düşündüklerini de aktardı.

-Letimbiotis: “Tatar’ın reddinin ardından Genel Sekreteri bekliyoruz”

Gazete haberinin devamında ise, Rum Hükümet Sözcüsü Letimbiotis’in, Tatar’ın ret yanıtını yorumlayan bir açıklamada da bulunduğunu ve BM Genel Sekreteri’nin bir sonraki adımlarını beklediklerini söylediğini aktardı.

Letimbiotis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, BM Genel Sekreteri'nin girişimine verdiği olumsuz yanıtla “açık hiçbir pencere bırakmadığını” iddia ederek Türk tarafının bu tip bir öneriyi daha önce de reddettiğini söyledi.

Tatar’ın “uzlaşmaz ve kabul edilemez tezlerine bağlı olduğunu bir kez daha görüyoruz” iddiasında bulunan Letimbiotis, Genel Sekreter’in girişiminin “birkaç hafta önce” gerçekleştiğini de öne sürdü.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Umut En Son Ölür – Tatar Noktayı Koydu Ancak Lefkoşa 13 Ağustos’a Kadar Tutum Değişikliği Umut Ediyor – Üçlü Görüşme Girişimi’ni Holguin Yaptı”

Haravgi: “Hükümet Tatar’ın Üçlü Görüşme İçin Fikir Değiştirmesini Umut Ediyor – ‘BM Genel Sekreteri Üçlü Görüşme Davet Göndermedi’”