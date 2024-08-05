Ülkede dün sabahın erken saatlerinde iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda iki kişi yaralandı, aracın çarptığı bir köpek telef oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre ilk kaza, saat 01.00 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi’nde meydana geldi.

70 yaşındaki sürücü Safi Demirbilek, yönetimindeki RT 358 plakalı araçla seyrettiği sırada Mehmetçik Gazinosu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete seyreden Tajal İslam’ın (E-35) kullanımındaki bisikletin arka tekerleğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Tajal İslam, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

- Takla attı, tekerlekleri üzerinde durdu

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda, sabah saat 03.30’da bir trafik kazası daha meydana geldi.

23 yaşındaki sürücü Çise Yılmaz, 110 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MG 972 plakalı araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yol içinde duran başıboş köpeğe çarptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, daha sonra orta refüjde bulunan çiçeğe çarpıp takla attı, tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu köpek telef olurken, yaralanan araç sürücüsü Çise Yılmaz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması sürüyor.