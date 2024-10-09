İskele-Ercan ve Girne-Değirmenlik anayollarında meydana gelen iki trafik kazasında, biri yaya diğeri de alkollü sürücü iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 21.00 sıralarında, İskele-Ercan Anayolu üzerinde Ünimar Çemberi mevkiinde, Bertuğ Akkara (E-35), yönetimindeki UR 529 plakalı araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıya geçmeye çalışan yaya Halil Yalman’a (E-52) çarptı. Kaza sonucu yaralanan Yalman, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Öte yandan saat 00.10 sıralarında, Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, Bülent Şimşek (E-50), 70 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GD 757 plakalı araçla Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Kaza sonucu yaralanan Bülent Şimşek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.