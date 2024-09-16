Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 22 Eylül’de New York’ta resmi ziyaretlerde bulunacağını duyurması üzerine Kıbrıs Meselesi tekrar gündeme geldi. Tatar’ın Amerika ziyaretleri kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin öngörüldüğü belirtilirken Kınrıs Meselesinde hangi adımların atılacağı ve hangi konuların konuşulacağı merak konusu.

Kıbrıs Genç Tv Haber Merkezi editörlerinden Yağmur Çal bu kapsamda 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile mülakat gerçekleştirdi.

Talat, Kıbrıs meselesinde kıbrıs türk ve rum tarafının tutumunu ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın 3 D formulü gibi gündemde olan konuları genç tv mikrofonlarına değerlendirdi.

Türkiyesiz çözümün olamayacağını vurgulayan Talat, tüm bunları bilerek hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Talat “biz kıbrıs sorununu çözdük üsleride kapatıyoruz” şeklinde bir yaklaşım sergilenemeyeceğini dolayısıyla türkiye’siz bir çözümün olamayacağını ifade etti.

Kıbrıs Genç TV'de gündem özel programında yayınlanan programın detayları...