2’nci ince av bugün başladı.

4 gün avlanmanın olacağı ikinci ince avda, av günleri 1, 8, 15, 22 Eylül olarak belirlendi.

31 Temmuz tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında 2024-2025 Av Sezonunun Avlanılacak Av Günleri ve Haritalarının Tüzüğü onaylanmış ve 7 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Buna göre 2. ince avın ardından büyük av 3, 10, 17, 24 Kasım ile 1, 8, 15, 22, 25, 29 Aralık 2024 ve 1 ile 5 Ocak 2025 günlerini kapsayacak şekilde 12 avlanma gününden oluşacak.