2. İnce Av, 1 Eylül Pazar günü başlayacak.
İkinci ince avda 4 gün avlanılabilecek, av günleri 1, 8, 15, 22 Eylül olarak belirlendi.
31Temmuz'da Bakanlar Kurulu toplantısında 2024-2025 Av Sezonunun Avlanılacak Av Gunleri ve Haritalarinin Tüzugü onaylanmış ve 7 Agustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.
Buna göre 2. İnce Av'ın ardından Büyük Av 3,10,17,24 Kasım ile 1,8,15,22,25,29 Aralık 2024 ve 1,5 Ocak 2025 günlerini kapsayacak ve 12 avlanma gününden oluşacak.
Editör: Kıbrıs Genç Tv