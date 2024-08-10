giltere Kralı 3. Charles, ülkede aşırı sağcılara karşı halkın gösterdiği "topluluk ruhunun" kendisine cesaret verdiğini ifade etti.

Buckingham Sarayı sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kralın, aşırı sağcı şiddet olaylarıyla ilgili hafta boyunca Başbakan Keir Starmer ve Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC) Başkanı Gavin Stephens ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu görüşmelerde son gelişmeler hakkında bilgilendirilen Kral, şiddet olaylarından etkilenen bölgelerde huzuru sağlamak için çalışan polis ve acil servis görevlilerine yürekten teşekkür etti." ifadesi kullanıldı.

Sözcülük açıklamasında, "Kral, azınlığın saldırganlığı ve suçlarına karşılık veren çoğunluğun şefkat ve dayanıklılığından oluşan topluluk ruhu örneklerinin kendisine büyük cesaret verdiğini paylaştı." ifadesine yer verildi.

Kral Charles, görüşmelerde ortak saygı ve anlayışın ülkeyi birleştirip güçlendireceğine olan inancını da paylaştı.

- Gözaltı sayısı 741'e yükseldi

Öte yandan, ülkede bugün de aşırı sağcı eylem planlarına karşı ırkçılık karşıtları bir araya geldi. Crawley kentinde düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu bir otelin önünde aşırı sağcıların gösteri yapacağı haberini alan ırkçılık karşıtları ve göçmen destekçileri bu noktada eylem düzenledi.

Aşırı sağcıların çağrısına yalnızca 2 kişi yanıt verirken, polis bu kişileri bölgeden uzaklaştırdı.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta da aşırı sağcıların eylem düzenleyeceği haberlerine karşı ırkçılık karşıtları, Belfast Belediyesi önünde toplandı.

Sky News'in verdiği bilgiye göre, burada da az sayıda aşırı sağcı bir araya gelirken tarafların oranının "10'a 1" olduğu ifade edildi.

NPCC de 30 Temmuz'da başlayan aşırı sağcı şiddet olaylarında gözaltı sayısının 741'e yükseldiğini, bunların 302'sinin hakim karşısına çıktığını açıkladı.

Bu sayının gelecek günlerde de artacağı mesajını veren NPCC, bu hafta sonu ülkede sokak olaylarına karşı eğitimli 6 bin polisin daha aşırı sağcı şiddet olayları ihtimaline karşı görevde olacağını bildirdi.

Konsey, gözaltı sayısının dün 483 olduğunu açıklamıştı.

- Olaylar nasıl başladı?

İngiltere'nin Southport kentinde 17 yaşındaki saldırgan, 29 Temmuz'da 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı bir saldırı gerçekleştirdi.

Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu 30 Temmuz'da Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport Islamic Society Camisi'ne taşlı saldırıda bulundu.

Burada polisle de çatışan aşırı sağcılar, çok sayıda polisin yaralanmasına neden olurken, polis minibüsünü de ateşe verdi. Southport'taki olaylar nedeniyle 53 polis ve 3 polis köpeği yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Aşırı sağcı şiddet olayları, 2 Ağustos'ta ülkenin doğu kıyısındaki Sunderland'e sıçradı. Kentteki Masjid-e Anwaar-e Madinah Camisi'nin dışında toplanan aşırı sağcı kalabalık polisle çatıştı. Kalabalık, kentteki polis karakolunu ateşe verirken bazı kamu kuruluşlarını da yakmak istedi. Yaşananlar nedeniyle 3 polisin yaralandığı kentte 10 aşırı sağcı yakalandı.

Sunderland ile aynı gün Hartlepool, Liverpool, Glasgow ve Dover'de de aşırı sağcılar, kent meydanlarında ve camilerin önlerinde toplandı.

3 Ağustos'ta Bristol, Hull, Blackpool, Stoke-on-Trent ve Blackburn'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 İngiliz kentiyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki 4 farklı noktada aşırı sağcılar sokaklara indi. Bu kentlerde göçmenlere ait iş yerleri, camiler, polis araçları ve çevik kuvvet memurlarına saldıran 92 aşırı sağcı gözaltına alındı.

4 Ağustos'ta Weymouth, Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, yine göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef aldı. Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde bir araya gelen aşırı sağcılar, binaya taş ve sandalye attı.

Bu kentlerde aşırı sağcılar, karşıt görüşlü gruplar, dini ve ticari yapıları korumaya çalışanlarla da karşı karşıya geldi. Özellikle Hull ve Stoke-on-Trent'te 2 aşırı sağcının bıçaklandığı haberi, olayların şiddetlenmesine neden olurken polis, bu haberlerin yalan olduğunu duyurdu. Blackpool ve Manchester'da eylemlerin sona ermesi çağrısı yapan polis, yeniden toplanmayı da yasakladı.

5 Ağustos'ta Plymouth ve Tamworth'ta toplanan aşırı sağcılar, polisle çatışıp sığınmacıların kaldığı bir otele saldırdı.

Aşırı sağcılar 7 Ağustos'ta yapmayı duyurdukları pek çok eyleme katılmazken sokakları ırkçılık karşıtları doldurdu.