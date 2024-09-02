İngiltere'deki bir özel okul, yeni eğitim öğretim döneminde yapay zeka destekli öğretmensiz eğitim modelini başlattı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki özel bir okul, bir ilke imza attı. Okulda bulunan bir sınıfta, öğretmensiz ve yapay zeka modelinde eğitim başlatıldı. Yapay zeka tabanlı eğitim modelinde dersler kişiye özel anlatılıyor. Okul yetkililerinin iddiasına göre bu yeni eğitim modelinde yapay zeka, öğrencilerin öğrenme hızını ve seviyesini analiz ederek, her birine uygun bir eğitim planı oluşturuyor.

Eleştirmenler bu duruma karşılık, "Yapay zeka ile öğretmensiz eğitim, eğitimin insani yönünü yok ediyor" diyerek, bu tür uygulamaların öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini düşünüyor.

Uzmanlar, bu tür bir sistemin yaygınlaşması durumunda eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal etkileşimin zarar görebileceği yönünde uyarılarda bulunuyorlar. Yapay zekanın öğrenciyi hayata hazırlamak konusunda yetersiz kalabileceğini vurgulayan diyen eleştirmenler, bu uygulamanın daha geniş çapta değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.