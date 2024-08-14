İnönü Gençlik Merkezi Kültür, Sanat ve Spor Derneği, 16-20 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenecek olan XXII. International Troia Folk Dance & Music Festival’e katılacak.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 2014 yılında 110 gençle birlikte kurulan Derneğin, o günden bu yana kültür, sanat ve spor alanlarında aktif bir şekilde faaliyet gösterdiği ifade edildi.

Derneğin, halk dansları, dart ve diğer etkinliklerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni çeşitli ülkelerde başarıyla temsil ettiği belirtilen açıklamada, Derneğin bugüne kadar Bosna Hersek, Polonya, İspanya, Makedonya, Ukrayna, Slovenya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya gibi ülkelerde etkinliklere katılarak, ülkenin kültürel zenginliklerini uluslararası arenada sergilediği kaydedildi.

Derneğin orta grubunun, 16-20 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenecek olan XXII. International Troia Folk Dance & Music Festival’e katılmak için hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, “Derneğimiz, bu önemli organizasyonda ülkemizi ve kültürel mirasımızı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor” denildi.

Açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen ekiplerle bir araya gelecek olan gençlerin, zengin kültürel mirası Çanakkale’nin tarihi atmosferinde tüm dünyaya tanıtacağı belirtildi.