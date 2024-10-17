İnşaat Mühendisleri Odası, 46. Dönem Geoteknik Komitesi üyeleri Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs, Yrd. Doç. Dr. Ece Çelik, Ahmet Sönmezler ve Ahmet Kanan, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği’nin Hacettepe Üniversitesi ile birlikte düzenlediği 19. Ulusal Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansı’na katıldı.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kültür Merkezi’nde dün başlayan ve yarın sona erecek olan Sempozyum’da; “Geoteknik Araştırma ve Modelleme, Temel Mühendisliği ve Yapı-Zemin Etkileşimi, Kazı, Tünel ve Yeraltı Yapıları, Zemin İyileştirmesi ve Güçlendirilmesi, Şevler, Heyelanlar ve Zemin Yapıları, Ulaştırma ve Çevre Geotekniği, Kıyı ve Liman Yapıları, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Enerji Geotekniği, Geoteknik Mühendisliğinde Teknolojik Gelişmeler” konu başlıkları olarak sıralandı.

İlgili dallarda 20 farklı oturum ve çok sayıda davetli konuşmacının katılacağı özel oturumlardan oluşan, daha çok saha uygulamalarına yönelik çalışmaların dahil edildiği ve yapay zekanın ilgili bilim dalına etkilerinin tartışılacağı sempozyum, sürdürülebilir eğitim ve güncel çalışmaların takibi açısından önem taşıyor.