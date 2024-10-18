İnsan Hakları Platformu ve Mülteci Hakları Derneği, Cypruvex’e narenciye hasadı için getirilen işçilere işaret ederek, insan ticaretine tepki gösterdi.

İnsan Hakları Platformu ve Mülteci Hakları Derneği, Avrupa Birliği İnsan Ticareti ile Mücadele Günü vesilesiyle ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, insan ticaretinin modern dünyanın en büyük insan hakları ihlallerinden biri olduğu belirtilerek, Kuzey Kıbrıs’ta da bu durumun giderek kötüye gittiği ifade edildi.

Devlete bağlı bir şirket olan Cypruvex’in 2024 yılında narenciye hasadı için getirdiği işçilere değinilen açıklamada, “Güzelyurt bölgesinde bulunan 600'den fazla işçi, kötü çalışma koşulları, tehditler, ücretlerin ödenmemesi ve zorla çalıştırılma gibi insan onuruna aykırı muamelelerle karşı karşıya kalmıştır. İnsan Hakları Platformu olarak, Mülteci Hakları Derneği’nin de desteğiyle, bu mağdurlara ulaşmak, hukuki destek sağlamak ve adaletin sağlanması için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Ancak devlet kurumlarının ihmali ve bu suçun üzerine gidilmemesi, durumu daha da karmaşık hale getirmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İnsan ticaretinin bireysel mağduriyetlere yol açmasının yanı sıra toplumların vicdanını da yaraladığının belirtildiği açıklamada, “Kölelik benzeri uygulamalar ülkemizde ve dünyanın her yerinde derhal sona ermelidir.” denildi.

Açıklamada, mağdurların korunması ve insan ticaretinin durdurulması için acil ve etkili önlemler alınması da talep edildi.