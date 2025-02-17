Türkiye'de yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo ile görüştü TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo ile görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, "Terörü kaynağında yok etmekte azimliyiz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.