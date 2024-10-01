ran, İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Devrim Muhafızları Ordusu İsrail'e onlarca füze saldırısı düzenlediğini duyurdu

Füzeler, Kıbrıs'tan da görüldü. Bazı vatandaşlar gökyüzündeki füze görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Kudüs semalarında çok sayıda roket görüntülendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.