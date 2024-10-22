Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İsias Otel Davası’nın dördüncü duruşmasında ara karar açıklandı.

İsias Otel duruşmasında yaşanan gerginlik üzerine ara verildi İsias Otel duruşmasında yaşanan gerginlik üzerine ara verildi

Mahkeme ara kararına göre, bir sonraki duruşma 3 Aralık 2024'te yapılacak. 

Mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. 

Bunun yanında, mahmeme, hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbetinin öğrenilmesine 

Editör: Kıbrıs Genç Tv