Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İsias Otel Davası’nın dördüncü duruşmasında ara karar açıklandı.

Mahkeme ara kararına göre, bir sonraki duruşma 3 Aralık 2024'te yapılacak.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi.

Bunun yanında, mahmeme, hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbetinin öğrenilmesine