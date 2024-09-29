İskele Belediyesi’nin, bu yıl 6.’sını düzenlemeye hazırlandığı Kültürlerin Kaynaşması etkinliği, 6 Ekim Pazar günü saat 10.00’da başlayıp gün boyu devam edecek.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, "Bizim sevdamız sizin de sevdanız olsun, 6 Ekim’de rotanız İskele olsun” sloganıyla düzenlenen etkinlik İskele Kent Merkezi’nde yer alacak. Etkinlik kapsamında saat 21.30'da şarkıcı Derya Uluğ sahne alacak.

Konserler, dans gösterileri, KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra 3. ülke kültürlerinin tanıtım stantları yer alacak etkinlikte yiyecek, içecek ve el emeği ürün satışı da yapılacak.

Ambulans ve sağlık ekibi de hazır bulunacak etkinlikte İskele Belediyesi Sağlık Birimi, İskele Polis Müdürlüğü, İskele Belediyesi Zabıta Birimi ve İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü elemanları görev yapacak.

-Standlar için kura çekimi 3 Ekim Perşemde günü…

Stant kuracaklar için noter huzurunda yapılacak kura çekimi ise 3 Ekim Perşembe günü. Kura çekiminin ardından etkinlik alanını ve stantları gösteren kroki hazırlanarak İskele Belediyesi’nin resmi Facebook sayfası https://www.facebook.com/iskele.belediye üzerinden paylaşılacak.

-Çocuklar da unutulmadı

Çocuklar da kendileri için özel olarak hazırlanan oyun sokağında vakit geçirebilecek. İskele Belediyesi otoparkında kurulacak Oyun Sokağı, İskele Belediyesi Yuvam Ana Kucağı eğitmenleri gözetiminde olacak.

12.00-19.00 saatleri arasında açık olacak Oyun Sokağında yüz boyama, zıpzıplar ve oyun aktivitelerinin yanı sıra saat 17.00-19.30 arasında çocuk eğlence saati olacak.

Yerli sanatçılar Grup Deniz Feneri, Halil Sahkın, Murat Çığ ve Orkestrası, Yahya Erenköylü ve Orkestrası da konser verecek. Derya Uluğ ise saat 21.30’da İskele Ecevit Meydanı’na sahne alacak.

Tüm etkinlik ve konserler ücretsiz olacak.