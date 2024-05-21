İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü, “insan sağlığından hareketle, insan sağlığını olumsuz etkileyen, kural tanımayan işletmelere göz açtırmadığını” bildirdi.

Belediye'den verilen bilgiye göre, geçen günlerde Çevre ve Sağlık Bölümüne gelen ihbar üzerine Çevre Dairesi ile birlikte hareket eden ekipler, cumartesi gecesi takibe aldığı vidanjöre, vidanjör kabul alanı dışında bulunan boş bir araziye pis su boşaltımı yapığı gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

Aynı firmaya ait bir başka vidanjörün de pazartesi günü kural ihlali yaptığını tespit eden Çevre Dairesi ve İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü ilgili firmaya toplam 6 asgari ücret ceza kesti.

Vatandaştan gelen ihbarı Çevre Dairesi ile paylaşan İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü, iki ayrı suçüstünde aynı firmaya ait 2 vidanjöre toplam 6 asgari ücret ceza kesti.

Cumartesi gecesi takibe aldıkları vidanjörü, vidanjör kabul alanı dışında bulunan boş bir araziye pis su boşaltımı yaparken suçüstü yapan Çevre Dairesi 2 asgari ücret, İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü de vidanjörün bağlı bulunduğu firmaya 1 asgari ücret cezai işlem uyguladı.

İlk cezai işlemin ardından aynı firmaya ait başka bir vidanjör hakkında gelen ihbarı da değerlendiren ekipler, pazartesi günkü denetimde de yine aynı noktada, aynı firmayı, vidanjörle pis su boşaltımı yaparken tespit etti. Ekipler, firmaya bir kez daha 3 asgari ücret ceza uyguladı.

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü'nün vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendirerek harekete geçtiği belirtilen açıklamaya göre, Çevre ve Sağlık Bölümüne, vatandaşlar, 0548 810 11 01 numaralı telefondan ulaşabiliyor.