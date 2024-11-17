İskele’de bir kişinin üzerinde ve bulunduğu araç içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu, şahıs tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, İskele’deki bir sitede, şüpheli görülen araç içerisindeki S.R.'nin (E-25)) üzerinde ve araçta yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sigara bulundu. Söz konuşu şahsın ülkede kalmak için ikamet izni bulunmadığı tespit edildi. S.R. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Girne

Girne’de ise, markete ait araç park yerinde, dün, şüpheli olarak görülen Y.B.'nin (E-19) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen E.E. (E-29) ile Y.B.’nin Girne’de birlikte kaldığı ikametgahta da yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu inanılan madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki adet hap bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Demirhan’da hırsızlık

Demirhan’daki bir marketten, E.S.Ş.'nin (K-25) bin 731 TL değerinde kişisel bakım ürünlerini ödemeden marketten ayrıldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.



-Mekan denetimleri

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından, Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren eğlence mekanlarının kapatma saatlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, üç işletmenin mekan kapatma saatine uymadığı tespit edildi. Bahse konu eğlence mekanı işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-İkamet izinsiz 3 kişi tespit edildi

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü bulunmayan, ikamet izinsiz 3 kişi tespit edildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Lapta’da yangın

Lapta’da bir otelin kazan dairesinde, dün, muhtemelen su kazanına bağlı elektrik kablolarının kısa devre yapmasıyla yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 3 adet sıcak su kazanı ve 4 metre elektrik kablosu yandı.