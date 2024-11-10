Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, İskele’de de törenle anıldı.

İskele Ecevit Meydanı’nda yer alan törende ilk konuşmayı yapan İskele Bekirpaşa Lisesi öğretmenlerinden Nursel Aktürk, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını milletine adayan eşsiz bir lider olduğunu vurguladı.

Tören, bölge okul öğrencilerinin günün anlam ve önemine ilişkin okuduğu şiirler ve özdeyişler ile devam etti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığından Hava Savunma Üsteğmen Oğuzhan Cömert de konuşmasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı boyunca güçlü bir devlet yaratmak için verdiği mücadeleleri anlattı.

-Lefke

Atatürk’ün 86’ncı ölüm yıl dönümü nedeniyle Lefke’deki tören Atatürk Anıtı’nda yer aldı.

Törende konuşan Doğancı İlkokulu Öğretmeni Ayşe Ceren Dizgin, Atatürk’ün Türk ulusunun yetiştirdiği, başka milletlere de ilham kaynağı olan büyük bir devlet adamı ve lider olduğunu kaydetti.

Atatürk’ün yaptıklarının tüm dünya devletlerine örnek olduğunu kaydeden Dizgin, yeni nesiller tarafından iyi anlaşılmasının önemli olduğunu söyledi.

Törende okunan şiirlerde Ulu Önder Atatürk anıldı.