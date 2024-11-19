 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, trafo merkezlerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle yarın İskele’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın 9.00-15.00 saatleri arasında Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, Pis Su Arıtma, Tuzlu Su Arıtma, Bafra ve Thalassa Sitesi’ne elektrik verilemeyecek.

MDP: “Bizler Rum Düşmanı değil, EOKA bölücü terör örgütü zihniyeti düşmanıyız.” MDP: “Bizler Rum Düşmanı değil, EOKA bölücü terör örgütü zihniyeti düşmanıyız.”

Aynı gün, trafo merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 10.00-12.00 saatleri arasında ise şu bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak:

“Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya ve Safaköy.”

Editör: Kıbrıs Genç Tv