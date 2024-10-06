İskele’deki Gondol Operasyonu’nda bir kişi kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.40 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, K.A.O.’nun (E-31) kullanımında bulunan araçta ve ikametgahında arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık 2 kilo 700 gram ağırlığında hintkeneviri, yaklaşık 50 gram ağırlığında afyon sakızı, yaklaşık bir gram ağırlığında kokain, yaklaşık beş gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 10 hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak, emare olarak, alındı. K.A.O. tutuklandı.

-Gemikonağı’nda kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu… Aranan kişi tutuklandı

Gemikonağı’nda geçen salı günü Şht. Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Lefke Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan operasyonda, J.H.R.N.’nın (E-24) tasarrufunda yaklaşık 14 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet elle sarılmış sigara, bir adet öğütücü ve bir adet hassas terazinin ele geçirilmesi ve mesele ile bağlantılı M.B.S.(E-22), C.S.M.(E-23) ve S.M.’nin (E-23) tutuklanması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, aranan P.R.(E-26) dün Gemikonağı’nda tutuklandı.

-Lefkoşa’da sahtekarlıkla para temini

Lefkoşa’da geçen çarşamba günü meydana gelen “Sahte Banknot Tasarrufu ve Tedavüle Sürme” suçlarından poliste tutuklu bulunan N.M.’nin (E-40) ileri sorgulamasında; önceden veznedar olarak çalıştığı Hamitköy’de faaliyet gösteren döviz bürosuna, döviz bozdurmak için gelen bir şahıstan 750 euro, başka bir şahıstan ise 1200 dolar para alıp, iş yerinde para olmadığını gerekçe göstererek, daha sonra ödeme yapacağını söyleyip, paraları sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

-Gönyeli’de hırsızlık… 1 tutuklu

Gönyeli’de 14 Haziran-5 Ekim tarihleri arasında, Kanarya Sokak üzerinde bulunan bir şahsa ait ikametgahta, kilitli çekmece içerisinde muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyaları çalındı.

Olayın dün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen J.B.(K-41) tutuklandı.

-Marketten öğütücü çalan kişi tutuklandı

Ortaköy’de faaliyet gösteren bir markete, 28 Eylül tarihinde saat 15.00 sıralarında müşteri olarak giden M.S.E.S.M. (E-21), market içerisinden 380 TL değerindeki öğütücüyü çaldı.

Olayın dün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs tespit edilerek, tutuklandı.