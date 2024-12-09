Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin teması sonucu bir askeri helikopter düştü. Diğer askeri helikopterin de güvenle indirildiği açıklandı.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin de TRT Haber yayında yaptığı açıklamada, İki eğitim helikopterinin çarpıştığını, birinin güvenli iniş yaptığını aktardı.

Vali Erin, olay yerinde olduklarını ve inceleme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Helikopterdeki şehitlerden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu belirtildi.

MSB, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi