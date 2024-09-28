İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı.

Başkent Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi.

Patlamalar, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Dahiye bölgesini bombardıman çemberine aldığı aktarılan açıklamada, Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binanın bombalandığı ifade edildi.

Dahiye bölgesine çok sayıdaki ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarının can kaybına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in savaş uçaklarının Dahiye bölgesini peş peşe bombalamasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 15'inin hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise yaralarının hafif olduğu ifade edildi.

- İsrail ordusu: Hizbullah ana karargahını hedef aldık

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını açıkladı.

Hizbullah'ın karargahını sivil yapıların altına gizlediğini savunan Hagari, hedef aldıkları isme ilişkin bilgi paylaşmadı.

İsrail basını ise İsrail ordusunun Beyrut'taki bombardımanında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını öne sürdü.

İsrail'den Yediot Ahranot gazetesi, Beyrut saldırısının gerçekleştiği anlarda Netanyahu'nun BM'de basın toplantısı düzenlediğini ve askeri danışmanının yanına gelmesinin ardından basın toplantısını hızla terk ettiğini yazdı.

İsrail ordu radyosunun haberinde, savaş uçaklarının Beyrut'ta hedef aldığı noktada "Nasrallah'ın bulunup bulunmadığını ordunun araştırdığını" ve bu saldırıda "sığınak delici" bombalar kullanıldığı belirtildi.

Öte yandan, Hizbullah'a yakın el-Menar televizyonu saldırıda dört binanın yıkıldığını paylaştı.

- Acil kan bağışı çağrısı yapıldı

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Dahiye bölgesinde 6 binanın yerle bir olduğu belirtildi.

Saldırıda ölen ve yaralananların ambulanslarla hastanelere nakledildiği aktarılan haberde, başkent Beyrut'taki hastanelerden vatandaşlara acil kan bağışı çağrılarının yapıldığı ifade edildi.

- Lübnan Başbakanı: Beyrut saldırısı, İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Necib Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Elde edilen verilere göre, düşman İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği bir dizi hava saldırısı çok fazla can kaybına yol açtı." ifadelerini kullandı.

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn ile bir telefon görüşmesi yaparak bilgi edindiğini aktaran Mikati, "Yeni saldırı, düşman İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumun sorumlulukları doğrultusunda İsrail'i durdurması gerektiğine işaret eden Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik soykırım savaşını durdurması talebinde bulundu.

İsrailli yetkili, Lübnan’a yönelik herhangi bir kara saldırısının sınırlı olacağını söyledi

İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a karşı düzenleyeceği herhangi bir kara saldırısının “sınırlı ve en kısa sürede düzenleneceği” belirtildi.

Times Of Israel’in haberinde, adının açıklanmasını istemeyen bir İsrailli, “Kara harekâtı… Bunu en kısa sürede yapmaya çalışacağız. Buna her gün hazırlandığımızı düşünüyorum ve bu da kesinlikle planlarımız dahilinde.” ifadelerini kullandı.