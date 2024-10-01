İsrail ordusunun, Lübnan'ın pek çok bölgesine karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını 2 saat boyunca vurdu.

İsrail savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.

İsrail ordusu ayrıca sınırdaki Ayta eş-Şaab kasabasına aydınlatma fişekleri fırlattı.

İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'ta da yoğun alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine 8 hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası Dahiye semalarından dumanlar yükseldi. Saldırılarda pek çok binanın yıkıldığı bilgisi geçildi.

AA muhabiri ise İsrail ordusunun, güneyde Sayda kentindeki Ayn el-Hılve Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Yaralananların olduğu saldırıda, Aksa Şehitleri Tugayları komutanı ve Lübnan sorumlusu Munir el-Makdah'ın evi hedef alındı.

Sağlık kaynakları, kampa düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Aksa Şehitleri Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu Aksa Şehitleri Tugayları komutanı ve Lübnan sorumlusu Makdah ile eşi Nazmiye Hamudi'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.