Danimarka polisi, Kopenhag'ın kuzeyinde bulunan İsrail Büyükelçiliği yakınında meydana gelen iki patlamayı araştırdıklarını açıkladı.
Kopenhag polisinin X hesabından çarşamba günü yapılan açıklamada, "olay yerinde ilk incelemelerin yürütüldüğü" ve "kimsenin yaralanmadığı" belirtildi.
"Bölgede bulunan İsrail Büyükelçiliği ile olası bir bağlantının" araştırıldığı vurgulandı.
Reuters haber ajansının aktardığına göre, geniş bir alan polis kordonuna alınarak sivil girişlere kapatıldı.
Editör: Kıbrıs Genç Tv