 Danimarka polisi, Kopenhag'ın kuzeyinde bulunan İsrail Büyükelçiliği yakınında meydana gelen iki patlamayı araştırdıklarını açıkladı.

Kopenhag polisinin X hesabından çarşamba günü yapılan açıklamada, "olay yerinde ilk incelemelerin yürütüldüğü" ve "kimsenin yaralanmadığı" belirtildi.

"Bölgede bulunan İsrail Büyükelçiliği ile olası bir bağlantının" araştırıldığı vurgulandı.

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Reuters haber ajansının aktardığına göre, geniş bir alan polis kordonuna alınarak sivil girişlere kapatıldı.

Editör: Kıbrıs Genç Tv