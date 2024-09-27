İsrail ordusunun son bir günde Lübnan’ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 94 kişinin hayatını kaybettiği, 168 kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden hava saldırılarında son 24 saatteki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
Ülkenin güneyindeki Nebatiye ilinde 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 42 kişinin yaralandığı; Güney ilinde ise 14 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Lübnan'ın doğusunda yer alan Bekaa bölgesinde düzenlenen hava saldırılarında ise 23 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı ifade edildi.
İsrail'in Baalbek el-Hirmil bölgesindeki saldırılarında da 25 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusunun Cebeli Lübnan bölgesini de havadan hedef aldığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığını açıklamıştı.