21 Eylül'de kurultay heyecanı yaşanacak olan Ulusal Birlik Partisinde Parti Meclisi Üyesi adayları da belirlendi.

İşte tüm adaylar:

Lefkoşa PM Adayları​​​​

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1​Sabahattin Gülbudak​​​

2​Fikret Çavuşoğlu​​​

3​Ahmet Keskin​​​

4​Erhan Eğmez​​​

5​Ramadan Yiğitce​​​

6​Nurcan Yardımcı​​​

7​Aydın Amca​​​

8​Mehmet Aktunç​​​

9​Özgür Arıkan​​​

10​Ercüment Şeker​​​

11​Orhan Tuğbay​​​

12​Nidai Saliş​​​

13​İsmail Kofalı​​​

14​Hüseyin Paşa​​​

15​Shahadat Hossain​​​

16​İbrahim Basri Kuyucuoğlu​​​

17​Erdem Özçakır​​​

18​Mevlüt Osmanoğlu​​​

19​Kemal Oktar​​​

20​Mustafa Akkılıç​​​

21​Hasan Akyiğit​​​

22​Kazım Altuncuoğlu​​​

23​Süreyya Gürses​​​

24​Barış Tilki​​​

25​Hidayet Yağızerler​​​

26​Fisun Özsun​​​

27​Halil Esendağlı​​​

Lefkoşa Kadın Kotası​​​​​​

1​Aysel Töre​​​

2​Özlem Sefer​​​

3​Özlem Bendaşan​​​

4​Ayşen Göktuğ​​​

5​Selin Candemir​​​

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Lefkoşa Kadın Kotası​​​​

1​Aysel Töre​​​

2​Özlem Sefer​​​

3​Özlem Bendaşan​​​

4​Ayşen Göktuğ​​​

5​Selin Candemir​​

Gazimağusa PM Adayları​​​​

1​Hasan Paksoy​​​

2​Neriman Kaşif​​​

3​Mehmet Ekşici​​​

4​Raşit Şah​​​

5​Ziya Kasım​​​

6​İsmail Kardan​​​

7​Savun Göksu​​​

8​Gürsel Uzun​​​

9​Hilmi Öztemiz​​​

10​Murat Çalışkan​​​

11​Yenal Garabli​​​

12​Ümit Çağlıyan​​​

13​Ahmet Dinçer​​​

14​Kemal Okta​​​

15​Murat Uzun​​​

16​İlter Tekbıyık​​​

17​Burak Başkaş​

Gazimağusa Kadın Kotası​​​​

1​Ayşe Demir​​​

2​Elif Dirensoy​​​

3​Hanife İşlek​​​

4​Feride Altunsoy​​​

5​Selcan Oruç​​​

Hafta sonu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor Hafta sonu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

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Gazimağusa Gençlik Kotası​​​​

1​Mehmet Taşkıranlar ​​​

2​Burhan İkizoğlu​​​

3​Ramazan Tebelleşol​​​

4​Tolga Yavuz​​​

5​Ömer Köse​​​

Girne Parti Meclisi Adayları

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1​Özgür Yeleğen​​​

2​Mehmet Cemal Soyer​​​

3​Sami Otcuoğlu​​​

4​Murat Karalar​​​

5​Hasan Uzun​​​

6​Sultan Sonay​​​

7​Yalçın Koçyiğit​​​

8​Emre Üstel​​​

9​Atila Mahmutoğlu​​​

10​Mustafa Kırılmaz​​​

11​Hakan Denizalp​​​

12​Halit Soytürk​​​

13​İbrahim Akay​​​

14​Mehmet Bulanık​​​

15​Hasan Barut​​​

16​Hasan Acıman​​​

17​Fırat Güçlüsoy​​​

18​Ahmet Türk​​​

19​Hüseyin Kayım​​​

20​Özbay Abik​​​

21​Kıvanç Demirtaş​

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Girne Kadın Kotası​​​

1​Zalihe Damdelen​​​

2​Özge Kardana Atlı​​​

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Girne Gençlik Kotası​​

1​Cevdet Çağer​​​

2​Sami Yediyıldız​​​

3​Zekiye Yağmur Aydındağ​​

Güzelyurt Parti Meclisi Adayları

1 Fuat Özan

2  Serdar Çulluoğlu

3 Abdullah İşkey

4 Tahir Çuvalcıoğlu

5 Coşkun Talihsiz

6 Ali Kandulu

7 İnal Uzun

Güzelyurt Kadın Kotası

1 Pembe Gertik

2 Mecal Fellahoğlu

3 Şaziye Beykan

Güzelyurt Gençlik Kotası

1 Süleyman Kavaklı

2 Öztaş Tüm

İskele Parti Meclisi Adayları 

1  Hasan Ki

2  Serhan Cecer

3 İsmail Demirci

4  Ali Öğdü,

5  Salahi Serakıncı

6  Şahin Avcil

7  Mehmet Ziya Tolgan

İskele Kadın Kotası 

1  Canan Mimar 

2  Nuray Karakuş

İskele Gençlik Kotası

1  Hüseyin Güryay

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Lefke PM Adayları​​​​

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1​Tahsin Sabit​​​

2​Ömür Ekendal​​​

3​Ercan Oyal​​

Lefke Kadın Kotası ​​​​

1​Hatice Kubilay​​​

2​Sonay Lord​​​

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Lefke Gençlik Kotası​​​​

1​Yusuf Davutoğlu​​​

2​Sadık Yolaç

Editör: Kıbrıs Genç Tv