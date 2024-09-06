21 Eylül'de kurultay heyecanı yaşanacak olan Ulusal Birlik Partisinde Parti Meclisi Üyesi adayları da belirlendi.
İşte tüm adaylar:
Lefkoşa PM Adayları
1Sabahattin Gülbudak
2Fikret Çavuşoğlu
3Ahmet Keskin
4Erhan Eğmez
5Ramadan Yiğitce
6Nurcan Yardımcı
7Aydın Amca
8Mehmet Aktunç
9Özgür Arıkan
10Ercüment Şeker
11Orhan Tuğbay
12Nidai Saliş
13İsmail Kofalı
14Hüseyin Paşa
15Shahadat Hossain
16İbrahim Basri Kuyucuoğlu
17Erdem Özçakır
18Mevlüt Osmanoğlu
19Kemal Oktar
20Mustafa Akkılıç
21Hasan Akyiğit
22Kazım Altuncuoğlu
23Süreyya Gürses
24Barış Tilki
25Hidayet Yağızerler
26Fisun Özsun
27Halil Esendağlı
Lefkoşa Kadın Kotası
1Aysel Töre
2Özlem Sefer
3Özlem Bendaşan
4Ayşen Göktuğ
5Selin Candemir
Lefkoşa Kadın Kotası
1Aysel Töre
2Özlem Sefer
3Özlem Bendaşan
4Ayşen Göktuğ
5Selin Candemir
Gazimağusa PM Adayları
1Hasan Paksoy
2Neriman Kaşif
3Mehmet Ekşici
4Raşit Şah
5Ziya Kasım
6İsmail Kardan
7Savun Göksu
8Gürsel Uzun
9Hilmi Öztemiz
10Murat Çalışkan
11Yenal Garabli
12Ümit Çağlıyan
13Ahmet Dinçer
14Kemal Okta
15Murat Uzun
16İlter Tekbıyık
17Burak Başkaş
Gazimağusa Kadın Kotası
1Ayşe Demir
2Elif Dirensoy
3Hanife İşlek
4Feride Altunsoy
5Selcan Oruç
Gazimağusa Gençlik Kotası
1Mehmet Taşkıranlar
2Burhan İkizoğlu
3Ramazan Tebelleşol
4Tolga Yavuz
5Ömer Köse
Girne Parti Meclisi Adayları
1Özgür Yeleğen
2Mehmet Cemal Soyer
3Sami Otcuoğlu
4Murat Karalar
5Hasan Uzun
6Sultan Sonay
7Yalçın Koçyiğit
8Emre Üstel
9Atila Mahmutoğlu
10Mustafa Kırılmaz
11Hakan Denizalp
12Halit Soytürk
13İbrahim Akay
14Mehmet Bulanık
15Hasan Barut
16Hasan Acıman
17Fırat Güçlüsoy
18Ahmet Türk
19Hüseyin Kayım
20Özbay Abik
21Kıvanç Demirtaş
Girne Kadın Kotası
1Zalihe Damdelen
2Özge Kardana Atlı
Girne Gençlik Kotası
1Cevdet Çağer
2Sami Yediyıldız
3Zekiye Yağmur Aydındağ
Güzelyurt Parti Meclisi Adayları
1 Fuat Özan
2 Serdar Çulluoğlu
3 Abdullah İşkey
4 Tahir Çuvalcıoğlu
5 Coşkun Talihsiz
6 Ali Kandulu
7 İnal Uzun
Güzelyurt Kadın Kotası
1 Pembe Gertik
2 Mecal Fellahoğlu
3 Şaziye Beykan
Güzelyurt Gençlik Kotası
1 Süleyman Kavaklı
2 Öztaş Tüm
İskele Parti Meclisi Adayları
1 Hasan Ki
2 Serhan Cecer
3 İsmail Demirci
4 Ali Öğdü,
5 Salahi Serakıncı
6 Şahin Avcil
7 Mehmet Ziya Tolgan
İskele Kadın Kotası
1 Canan Mimar
2 Nuray Karakuş
İskele Gençlik Kotası
1 Hüseyin Güryay
Lefke PM Adayları
1Tahsin Sabit
2Ömür Ekendal
3Ercan Oyal
Lefke Kadın Kotası
1Hatice Kubilay
2Sonay Lord
Lefke Gençlik Kotası
1Yusuf Davutoğlu
2Sadık Yolaç