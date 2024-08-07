İsveç’in, Orta Doğu’daki durumun kötüleşmesi nedeniyle Lübnan’daki büyükelçiliğini geçici olarak Güney Kıbrıs’a taşıdığı bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre İsveç Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, büyükelçiliğin Ağustos ayı boyunca Güney Kıbrıs’tan hizmet vereceği, ancak güvenlik koşullarıyla bağlantılı olarak bu sürenin uzatılabileceği kaydedildi.

Habere göre Güney Lefkoşa’daki İsveç Büyükelçiliği personeli Bengt Baedecke, Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın Lübnan’daki büyükelçilik personelinin ülkeyi geçici olarak terk ederek Güney Kıbrıs’a gitmelerini istediğini söyledi.

Baedecke, İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın olayları yakından takip ettiğini ve güvenlik durumunun sürekli değerlendirilmekte olduğunu belirtti.