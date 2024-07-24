“Great Sea Interconnector” isimli, Güney Kıbrıs ile Yunanistan (Girit) arasında kablo ile deniz altından elektrik bağlantısı projesi kapsamında, Kaş ve Kerpe adasının güneyindeki deniz bölgesinde araştırma yapan İtalyan bayraklı geminin pazartesi akşamı Türk kıta sahanlığına girmesi üzerine Türk ve Yunan savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği bildirildi.

Politis haberi, “Kaş’ta Türkiye Tarafından Gerilim Sahnesi… Ortada Great Sea Interconnector” başlığıyla, Yunan medyası ve diplomatik kaynaklarına dayanarak aktardı.

Habere göre İtalyan bayraklı “Ievoli Relume” isimli araştırma gemisi, Yunan karasuları içinde faaliyet gösterdi ancak bir noktada yarım deniz mili kadar uluslararası sulara girdi. Bunun üzerine Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait 5 gemi bölgeye giderek araştırma gemisine, Türk kıta sahanlığına girdiği uyarısında bulunarak o noktada çalışmalarına devam etmemesini istedi. Yunanistan da araştırma gemisine refakat etmek üzere iki firkateyn (Nikiforos Fokas ve Aitittos) ile Liman polisine ait bir açık deniz karakol gemisini bölgeye gönderdi. Araştırma gemisi için ilan edilen Navtex 24 Temmuz’a uzatıldı.

Gazete, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis’in, "Türkiye ile diyalog istiyoruz ancak egemenlik haklarıyla ilgili konular diyaloğa girmez” dediğini haberine ekledi.

Fileleftheros, “Kaş’ta Türk Kışkırtmalarından ‘Fırtına’” Yunan Dışişlerinde Tonların Düşürülmesi İçin Diplomatik Alarm” başlıklı haberinde, Atina’nın pazartesi akşamından beridir alarm durumunda olduğunu ve bütün kanallardan, istenmeyen bir durum yaşanmaması için çaba harcadığını yazdı.

Araştırma gemisinin, bir nokta hariç, Yunan karasuları içinde faaliyet gösterdiğini yazan gazete, o noktanın da Yunan karasularının yarım deniz mili kadar dışında “ancak potansiyel Yunan kıta sahanlığının ve potansiyel 12 millik Yunan karasularının içinde olduğunu” iddia etti. Gazete, “bu aşırı durumda bile Türkiye beş savaş gemisini bölgeye göndererek Türkiye-Libya Memorandumunu fiilen dayatmaya çalıştı” ifadesine yer verdi.

Haberi, “Türk Savaş Gemileri Kaş Açıklarında Düzen Aldı” başlığıyla aktaran Haravgi, Yunan Hükümet Sözcüsü’nün “Atina diyalog ortamını korumak istiyor ancak iç politika, iç egemenlik, egemenlik hakları konuları masaya girmez” sözünü öne çıkardı.

Alithia ise birinci sayfasından yer verdiği haberine, “’Atina-Ankara İletişim Kanalları Açık… Türk ve Yunan Diplomatik Kaynakları Kaş ve Kerpe Güneyinde Cereyan Edenler İçin Ne Diyor” başlık ve spotlarını attı.