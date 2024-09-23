Polis Genel Müdürlüğü, yangınlara karşı bilinçlenmek, mücadele etmek ve alınacak önleyici tedbirler hakkında toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen İtfaiye Haftası, bu yıl yine 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında düzenleniyor.

PGM-İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında çarşamba günü, 17.00-18.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde, Pronto Çemberi ile Citröen trafik ışıkları kavşağı arasında İtfaiye Kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Cadde, kortej yürüyüşü süresince araç trafiğine kapatılacak.

Hafta nedeniyle, İtfaiye Müdürü TV ve Radyo programlarında konuşmacı olarak yer alacak. Hafta süresince tüm İlçelerde İtfaiye personeli tarafından yangınlara karşı alınacak önleyici tedbirler konusunda halka bilgilendirici el broşürü dağıtılacak. İtfaiye personeli tarafından İlkokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik yangın eğitimleri düzenlenecek. Hasta olan ve emekliye ayrılan itfaiye personellerine yönelik ziyaretler gerçekleştirilecek.

30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde, Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda, PGM-İtfaiye Müdürlüğü ile İlçe İtfaiye Şubeleri arasında voleybol turnuvası düzenlenecek.

1 Ekim Salı günü, Organize Sanayi bölgesinde bulunan Lefkoşa İtfaiye Şubesinde, artan kan ihtiyacına katkı yapmak adına kan bağışı kampanyası düzenlenecek.