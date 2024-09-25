angın konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında Lefkoşa’da yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte itfaiye memurlarına çocukları da eşlik etti.

Mehmet Akif Caddesi üzerinde bu akşamüstü düzenlenen yürüyüşe, Meclis Başkanı Zorlu Töre, İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, Polis Genel Müdürlüğü (PGM) 1’inci Yardımcısı Ali Adalıer, PGM yetkilileri ve aileleriyle birlikte itfaiye mensupları katıldı.

İtfaiye araçları ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, Pronto çemberinden başladı ve Citröen kavşağında tamamlandı. Yürüyüş sırasında güzergah trafik akışına kapatıldı.

-Töre: “İtfaiye sadece yangınlarda değil her türlü felakette kritik bir rol oynuyor”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, burada yaptığı konuşmada, itfaiyenin sadece yangınlarda değil her türlü felakette kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Töre, itfaiyenin farklı görevlerinin bulunduğunu ve bu alandaki çalışmaların çeşitlendiğini ifade ederek, KKTC'nin güçlü kurumsal yapıları olduğuna işaret etti.

"KKTC'nin Meclisi, PGM'si ve ona bağlı teşkilatları vardır. Çok şükür, güvenlik içinde yaşıyoruz.” diyen Töre, geçmişte büyük sıkıntılar çekilse de Mehmetçiğin Kıbrıs’a gelmesiyle özgürlüğe ve güvenliğe kavuşulduğunu kaydetti.

Kıbrıs sorununa da değinen Töre, birleşik federal bir Kıbrıs yaratma denemelerinin başarısız olduğunu belirtti. Töre "Rumlar Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görüyor, adayı Yunan adası kabul ediyorlar. Bu nedenle federal bir Kıbrıs mümkün değildir." şeklinde konuştu.

Töre Gazze ve Lübnan’daki olaylara ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC hakkında Birleşmiş Milletler Genel Kurul’larında yaptığı çağrılara işaret etti.

Töre, KKTC’nin geleceğe güvenle baktığını belirterek, "İtfaiyemizin eksikleri olabilir, ancak devletimiz ve hükümetimiz bu eksikleri zamanla tamamlamak için gayret göstermektedir." dedi.

Konuşmasını, "Yeter ki devletimiz yaşasın, ana vatanımızla birlikte yürümeye devam edelim." diyerek tamamlayan Töre, İtfaiye Haftası’nı kutladı.

- Gürpınar: " Amacımız farkındalık yaratmak"

İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar da etkinlikte konuşma yaptı. Gürpınar, 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini belirterek, "Bize bu fırsatı veren ve destek olan Genel Müdür'ümüze, yardımcılarına, etkinliklere emek veren tüm personelime, katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara ve kortej yürüyüşümüze katılan emekli itfaiyecilere ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bando personeline teşekkür ediyorum" dedi.

Gürpınar, İtfaiye Haftası'ndaki temel amaçlarının itfaiye hizmetlerinin ne olduğunu halkla paylaşmak, yangın önlemleri konusunda bilinçlendirmek ve düzenlenen etkinliklerle yangın ve afetlerden korunma yöntemlerine dair farkındalık yaratmak olduğunu vurguladı.

Gürpınar "Bir ülkenin itfaiyesi ne kadar güçlü olursa olsun, başarısı halkın aldığı yangın güvenlik önlemlerine ve yangından korunma konusundaki bilgi seviyesine bağlıdır." şeklinde konuştu.

İtfaiye ekiplerinin, her türlü felaket ve acil durumda kendi hayatlarını tehlikeye atarak zor şartlar altında çalıştığını belirten Gürpınar, yaz kış demeden hem yangın hem de kurtarma faaliyetlerini özveriyle sürdüren tüm personele teşekkür etti.

Gürpınar konuşmasını, "Tüm itfaiyecilerimizin kazasız ve belasız bir şekilde görevlerini yerine getirmelerini temenni ediyor, yangınsız ve afetsiz günler diliyor, İtfaiye Haftası'nı kutluyorum." diyerek tamamladı.

-Etkinlikler sürecek

25 Eylül- 1 Ekim tarihlerinde kutlanan İtfaiye Haftası çerçevesinde etkinlikler sürecek. İtfaiye Müdürü Gürpınar TV ve radyo programlarında konuşmacı olarak yer alacak. Hafta süresince tüm ilçelerde itfaiye personeli tarafından yangınlara karşı alınacak önleyici tedbirler konusunda halka bilgilendirici el broşürü dağıtılacak. İtfaiye personeli tarafından ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik yangın eğitimleri düzenlenecek. Hasta olan ve emekliye ayrılan itfaiye personellerine yönelik ziyaretler gerçekleştirilecek.

30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda, PGM-İtfaiye Müdürlüğü ile ilçe itfaiye şubeleri arasında voleybol turnuvası düzenlenecek.

1 Ekim Salı günü, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Lefkoşa İtfaiye Şubesi’nde, artan kan ihtiyacına katkı yapmak adına kan bağışı kampanyası düzenlenecek.