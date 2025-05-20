PGM İtfaiye Müdürlüğü, yangın riskine karşı alınacak tedbirleri sıralayarak, zamanında tedbir almanın yangını söndürmekten daha kolay olduğunu vurguladı.

İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatıldı.

Sigara izmaritlerinin yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atılmaması uyarısında bulunulan itfaiye açıklamasında, mangal yakmak için ani parlayan yanıcı maddeler kullanılmaması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ev ve işyerlerinde priz çoğaltıcılarına birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazların takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını da hatırlatıldı.

Davlumbaz içerisinde bulunan filtrenin iki ayda bir temizlenmesi gerektiğine dikkat çekilen itfaiye açıklamasında, duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen; 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmalarını istendi.

İtfaiye Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

“01 Mayıs-31 Ekim 2025 tarihleri arasında, temizlik ve ısınmak maksatlı olsa bile ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymanız gerekmektedir.

Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini; yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

Mangal yakmak için ani parlayan yanıcı maddeler (tiner, benzin v.b.) kullanmayınız. Ayrıca, mangal yapılacak alanın etrafında kolay yanabilecek maddeler (tahta, kumaş, kereste v.b.) ve yangına sebep olabilecek yanıcı maddeler bulunmamalıdır.

Ev ve işyerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız. Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devrelere sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Davlumbaz içerisinde bulunan filtre içerisinde biriken yağların iki ayda bir (kullanım sıklığına göre bu süre kısalabilir) temizlenmesi halinde, meydana gelebilecek yangın riski önlenecektir.

Elektrik kesintilerinde, elektrik akımı ile çalışan cihazların fişlerini, prizlerden çıkartınız. Ayrıca belirli zamanlarda sürekli takılı olan fişleri çıkartıp temizleyiniz böylece fişte meydana gelebilecek oksitlenme önlenmiş olacaktır.

Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve budamanın yapılacağı yerde yangın söndürme ekipmanları bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını aramanız önemle rica olunur.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.

Araçlarınızın içerisinde, işyeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ve yangının büyümesini önleyecektir.

Duman veya Ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen; 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”