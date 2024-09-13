Devlet Laboratuvarı’nda yapılan gıda analizinde ithal armut ve domateste (yuvarlak) limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 6-12 Eylül tarihleri arasında ithal ürünlerden alınan 85 numunenin 83’ü temiz çıktı.
Selgün Ticaret’e ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine İmha;
Hürsen Tarım Ürünleri Ltd. ait domateste (Yuvarlak) de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerden alınan 8 numunenin 8’i de temiz çıktı.
Editör: Kıbrıs Genç Tv