İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Ekim’deki seçimlerin Kıbrıslı Türklerin geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Bir adayı desteklemek gibi bir saygısızlık içinde olmak istemem" dedi.

Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimini hatırlatarak, seçimlerin Kıbrıslı Türklerin geleceği açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Önceliklerinin adadaki Türk varlığının huzur ve güven içinde ilelebet yaşaması olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Kıbrıs Türk halkının iradesine etki etmemek için buradan bir adayı desteklemek gibi bir saygısızlık içinde olmak istemem. Eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak tanınması en büyük arzumuzsa Kıbrıs Türk halkının egemenliğine ve iradesine ilk önce bizlerin saygı duyması gerekir. Kardeşlerimizin vereceği her kararın bizim için milli iradenin tecelli etmesinden başka bir anlamı yoktur. Ancak Kıbrıs Türk toplumunun var olabilmesi için iki koşul vardır. Bunlardan ilki elbette ki var olma iradesidir. Kıbrıs Türkleri’nin güvende olabilmeleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zorunluluğuna dair sarsılmaz bir inanca sahip olmaktır. Federasyon veya Konfederasyon gibi arayışların karşısında, iki devletli çözümün ve ilelebet yaşayacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındayız."