irleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, BM Genel Sekreteri'nin üçlü toplantı önerisine olumlu yanıt verme çağrısında bulundu.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının BM kararları temelinde üçlü görüşmeyi kabul ettiğini açıklamasının ardından, topun Kıbrıs Türk tarafında olduğunu öne sürerek, “Ayrı devlet talebi arkasına saklanarak, çözüm sürecini engellemeyin” dedi.

BM Genel Sekreteri'nin iyi bir hazırlık yaparak, görüşmeleri BM kararları temelinde, 2017 tarihli Crans Montana’da kaldığı yerden başlatmasının kaçınılmaz olduğu görüşünü savunan İzcan, bugüne kadar varılan uzlaşıların dikkate alınarak, federal Kıbrıs’a ulaşmanın tüm Kıbrıslıların çıkarına olduğunu belirtti.