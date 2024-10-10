Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Meclis Başkanlığı seçimi sürecinde yaşanan tıkanmaya işaret ederek, bunu "siyasi rezillik" olarak nitelendirdi.

İzcan yazılı açıklamasında “Tuz kokmuştur, kimin Meclis Başkanı seçileceğinin hiçbir önemi yoktur” dedi.

Hükümeti eleştiren, "Türkiye’deki hükümetin talimatıyla hareket etmekle" suçlayan İzcan, Zorlu Töre ile Ali Pilli’yi de "sağlığı gerekçe göstererek kendi partilerine şantaj yapmakla" suçladı.

İzcan, toplumun yaşananları yakından izlemesini istedi.