Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Resmi görüşmeler Guterres önerileri doğrultusunda Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmelidir.” dedi.

İzcan, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun ülkede temaslar yaparak, 17-18 Mart tarihlerinde beşli zirve önerisi yapmasının, uluslararası kamuoyunun Kıbrıs sorununun çözümüne verdiği önemi gösterdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Zirve’ye katılmayı kabul ediyoruz.“ cevabının yeterli olmadığını savunan İzcan, iki devletli çözüm politikasından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

“BM’nin organize ettiği Zirve’de görüşme zemini, BM Genel Güvenlik Konseyi kararları temelinde federal Kıbrıs’tır.“ diyen İzzet İzcan, “Ayrılıkçı talepler ortaya koyarak hiçbir sonuç alamazsınız." ifadesini de kullandı.

“Çözümsüzlük politikasının Kıbrıs Türk toplumuna felaket getireceğini, Kıbrıslı Türklerin AB üyeliği sonucu elde ettiği haklarını kaybetmekle sonuçlanacağını” öne süren İzcan, Kıbrıs sorununun Avrupa’ya karşı kullanılan bir şantaj unsuru olmaması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs’ın Kıbrıs halkına ait olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzcan, resmi görüşmelerin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 6 maddelik önerileri doğrultusunda, 2017 yılında Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması gerektiğini savundu.

“Kıbrıs’ın iki yanında federasyon karşıtlarına karşı ortak mücadele içerisinde olunması” gerektiğini ifade eden İzcan, “Ortak vatana ancak ortak mücadele ile ulaşılır.“ dedi.