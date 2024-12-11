Dolgu, botox ve mezoterapi işlemlerinde kullanılan çeşitli ürünleri izinsiz bulundurmaktan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lapta’da dün saat 16.00 sıralarında G.M.’nin (K-45) evinde arama yapıldı. Aramada, yetkili makamdan izinsiz dolgu, botox ve mezoterapi işlemlerinde kullanılan çeşitli ürünleri gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilen G.M. ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Y.C.E.(E-32) tutuklandı.

-Ağır yaralama

Minareliköy’de bir inşaat şirketinin şantiyesinde dün saat 11.00 sıralarında, kimliği meçhul işyeri çalışanı aynı yerde çalışan Uğur Bozkan’ın (E-43) başına kazmayla vurarak, kafatasının çatlamasına sebep oldu. Uğur Bozkan, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Beyin Cerrahisi Servisinde müşahede altına alındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada ise zanlı olduğu tespit edilen M.S.’nin (E-41) yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

-Ülkede kaçak 12 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, kaçak olduğu tespit edilen 12 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.