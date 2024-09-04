Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi, Kıbrıs açıklarında hissedilen depremle ilgili açıklamada bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, depremin bugün saat 00.29'da meydana geldiği, 4,8 büyüklüğündeki depremin, Lefkoşa ve civarında hissedildiği ifade edildi.

Açıklamada, depremin 1953 yılında deprem olan yere çok yakın bir bölgede gerçekleştiği belirtilerek, “12,22 km olan derinlikten yola çıkarak eski derinliklerle korele edildiği zaman doğrultu atımlı bir yırtılma fayından bahsedilebilir ve Kıbrıs yayının içerisinde gerçekleştiği gözlemleniyor” denildi.