Yeni Kıbrıs Partisi'nin (YKP), “Barış ayı eylül etkinlikleri" çerçevesinde “Journey Into Cyprus” adlı belgesel gösterilecek.

YKP’den verilen bilgiye göre, belgesel gösterimi yarın saat 18.00’de Arabahmet Kültür Evi'nde yer alacak.

“Kıbrıs’ta barış” talebiyle, 2018’de Karpaz’dan Baf’a yürüyen Yalçın Adal ve Stavros Georges’in serüvenleri “Journey Into Cyprus” adlı belgeselde birleştirildi.

Belgesel gösterimine tüm halkı davet eden YKP, Kıbrıs’ta barış ve bunun için sokağa çıkma zamanı olduğunu belirtti.

24 Eylül’de düzenlenecek “Barış Şöleni”ne de destek vereceklerini kaydeden YKP, “irademize sahip çıkmak, çözüm ve barış için 24 Eylül’de tüm halkımızı sokakta olmaya çağırırız” dedi.