Türkiye’li ünlü şarkıcı Kalben dün akşam Kapı’da dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Kalbenʼin sahne performansı, dinleyicilerle kurduğu bağ ve şarkılarındaki derin duygular, etkinliğe katılan herkesin hafızasında yer etti.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında verdiği konser ve yaptığı ortak çalışmalarla hayran kitlesini her geçen gün artıran Kalben dün akşam Kuzey Kıbrıs’ta Kapı restoranda birbirinden duygulu şarkılarını dinleyicileriyle beraber seslendirdi.

Kapı restoran’ın en kalabalık olduğu etkinlikti.

Yaklaşık 800 kişinin yer aldığı konserde iğne dahi yere düşmezdi.

Kalben yüksek enerjisi, seyircisi ile sıcak samimi diyalogu, güçlü yorumuyla müthiş bir konsere imza attı.

Şarkılarının yanı sıra gitarıyla da performans sergileyen Kalben, gecenin sonunda tüm ekibiyle sahneden selamlayarak teşekkür etti.