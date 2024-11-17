Türkiye’de 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da hayatını kaybeden ve Kıbrıs’ın yüreğine kazınan 35 "şampiyon meleğin" öyküsü kitapta toplandı.

Gazeteci-Yazar Nezire Gürkan’ın kaleminden, 6 Şubat’ta Adıyaman’da yaşanan ve acısı kalplere kazınan 35 meleği anmak için çıkan “Kalplerdeki İz: 35 Şampiyon Melek” yayımlandı.

Her satırında, şampiyon meleklerin ışığını ve hatırasını yaşatma çabası olan kitabın gelirinin tamamı Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden verilen bilgiye göre kitap, 6 Şubat depremiyle hayatlarının akışı değişen Kıbrıs Türk toplumunun kayıplarının adını yaşatmak adına yaratılan ilk basılı örnek olması nedeniyle, tarihi bir nitelik taşıyor.

Toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman Grand İsias Otel, 29 kişilik Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takım oyuncusu çocukların tamamına, ayrıca bazı öğretmen ve veliler olmak üzere 35 cana mezar olmuştu.

Kalplerdeki İz: 35 Şampiyon Melek” adlı kitabın yazarı Nezire Gürkan, tanıkların anlatılarını, yaşananları büyük bir emekle, belgeler ışığında kayıt altına aldı. 152 sayfalık kitabın tasarımını ise Selma Gürani yaptı.

Yaklaşık bir yıllık bir çalışma soncu hazırlanan kitapta evlatlarını yitiren aileler dahil 30’u aşkın kişiyle görüşmeler yapıldı.

-Gürkan

Gazeteci - Yazar Nezire Gürkan, kitapla ilgili duygularını şu sözlerle aktardı:

“Her düzeyde insanla konuştum; bakanlar, askerler, sağlıkçılar, görevliler, gönüllüler ve tabii ki aileler. Herkes hâlâ ilk günkü gibi, herkes hâlâ o enkazın başında, içi soğumamış. Toplumsal travmanın ifadesi gibi...”

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da kitabın önsözünde şu ifadelere yer verdi:

“Voleybol şampiyonluğu ile başlayan Adıyaman yolculuğunun her anını yaşatan bu eser; Kıbrıs Türk toplum tarihinde ilk kez yaşanan böyle bir trajedi sonucu yakınlarını kaybeden ailelerin, Gazimağusa şehrinin ve hatta Kıbrıs adasının Kuzey yarısında hiçbir şeyin artık 6 Şubat öncesi gibi olmayacağının ifadesidir.”

Kitap satış noktaları şöyle:

Gazimağusa; Önder AVM, Cortado, Roots, Deniz Plaza, Bies Optik.

Lefkoşa; Işık kitap evi, Rüstem kitap evi, KHORA, Pascucci, Deniz Plaza.

Girne; Eziç, Tezgah, Deniz Plaza.