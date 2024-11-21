Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’nın 92 milyon 485 bin 800 TL’lik bütçesi, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

Komitenin 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin görüşmeleri bugün de devam etti. UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesini ele aldı. Toplantıda, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer A. Köseoğlu, Genel Sekreter Soley Akçaba, İdari İşler ve Sicil İşler Müdürü Evren Zeki Gücel ve ilgili bürokratlar da katıldı.

- Köseoğlu

Bütçe üzerine ilk olarak söz alan Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer A. Köseoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve idaresi olarak her zaman olduğu gibi 2024 yılında da eşit, adil, tarafsız ve etkin hizmet anlayışından ödün vermeden hizmetlerinde daha iyiye ulaşmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Ömer Köseoğlu, “Bu çerçevede bugüne değin 14 bin 551 kişi gibi ciddi bir aday kitlesinin katıldığı 166 yazılı sınav düzenledik. Komisyon üyeleriyle birlikte 165 mülakat ve gündem toplantısı gerçekleştirdik. Bugüne kadar 808 kişinin devlet kurumlarına ilk ataması, 350 kişinin ise terfisi gerçekleşmiştir. Kurumumuz, tüm faaliyetlerini mevcut imkanlar dahilinde gerçekleştirmeye çalışmıştır” dedi.

Köseoğlu, yüksek enflasyon nedeniyle birçok kalemin yetersiz kaldığını ve Maliye Bakanlığı’ndan ek ödenek talep etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Maliye Bakanlığı ile yaptıkları iştişareler sonunda taleplerinin büyük oranda yerine getirildiğini kaydeden Köseoğlu, 2025 bütçesine imkanlar doğrultusunda taleplerini tatmin edici ödenek konulduğu için Maliye Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Köseoğlu, şöyle devam etti:

“Geride bırakacağımız 2024 yılı içerisinde, Kamu Hizmeti Komisyonu Teşkilat Yasası’nın güncellenmesiyle birlikte eksik olan kadrolarımıza ‘Sicil ve Sınav İşleri Memuru’, ‘Tutanaklar Memuru’, ‘Hukuk İşleri Amiri’, ‘Maliye ve Muhasebe Memuru’ dahil olmuştur. Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nde değişiklik yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda temmuz ayında ‘Öğretmenliğe Giriş Ön Sınavı’, ağustosta ise ‘Öğretmenliğe Giriş Sıralama Sınavı’ yapılmıştır.”

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun tarihinde ilk kez hizmetlerine yönelik “Algı Analiz Anketi" yapıldığını ve sonuçların basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulduğunu belirtti.

Başbakanlıkta bulunan "Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü Değişikliği’nin" Bakanlar Kurulu’ndan geçmesiyle birlikte hazır olan "Sınavlara Yönelik İtiraz Yönetmeliği"ni Resmi Gazete’de yayımlayacaklarını belirten Köseoğlu, 2025 yılı hedeflerine değindi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bağımsız ve kendine özgü işlevleri olan bir kuruluş olduğuna işaret ederek, bina yetersizliklerine işaret eden Köseoğlu, “Mekan olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın kirasında bulunan bir binada iki kata sıkıştırılmış durumdayız. İşlevlerimize uygun olmadığı gibi bekleme salonu, sözlü sınavlara gelenleri bekleteceğimiz salonumuz ve yeni personeli oturtacak odamız yoktur.” ifadelerini kullandı.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun ivedi olarak sadece kendine has bir yerleşim planı içerisinde ve kendi yerleşkesine sahip olması gerektiğini kaydeden Köseoğlu, “Bunu siz saygıdeğer milletvekillerinin bilgisine de getirme ihtiyacı duydum. Bütçemize vermiş olduğunuz destek için teşekkür eder, yeni bütçe yılının herkese hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.

- Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da söz alarak, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu’na bazı sorular yöneltti.

Devrim Barçın, ülkede kuvvetler ayrılığının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Barçın, bazı kadrolara ilişkin münhallerde “aranan nitelikler” konusuna, özellikle tanımlamalara değinerek eleştirilerde bulundu.

Barçın, “Biz yasa koyucular olarak, her yasa yapacağımızda Kamu Hizmeti Komisyonu’na mı soracağız?” diye sordu.

- Köseoğlu

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu yeniden söz alarak, eleştirilere yanıt verdi.

Kadrolardaki “Aranan nitelikler” konusunda açıklama yapan Köseoğlu, uygulamalarla ilgili bilgi verdi.

- Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim de “aranan nitelikler” konusuna değinerek, bu konuda çok şikayet aldıklarını söyledi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun çok önemli bir kurum olduğunu ifade eden Besim, “Yasaları getireceksiniz, biz de düzenleyeceğiz.” dedi.

- Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de önerilerde bulunarak, mevzuattaki sıkıntıların günün koşullarına göre değerlendirilmesi ve hazırlanması gerektiğini söyledi.

Dramatik sonuçlarla karşılaşılan durumlar olduğunu ifade eden Şahali, “Bu konuda bir raporlamaya ihtiyaç var.” diye konuştu.

“Kamu Hizmeti Komisyonu son derece prestijlidir ancak geçmişte öyle değildi” diyen Şahali, bağımsız bir kurum olan Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bugünden daha ileriye götürülmesi gerektiğini söyledi.

Şahali, bu konuda meclisin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

- Hamzaoğlu

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğlu da, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun “devletin yürümesine” yön verecek bir kurum olduğunu söyledi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun “bağımsız” olduğuna işaret eden Hamzaoğlu, bazı eleştirilerde bulundu.

Bölgesinin geçici öğretmenlerle dolu olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, komisyonun daha hızlı ve etkili olması gerektiğini dile getirdi.

Siyasetin boşluk tanımadığına dikkat çeken Hamzaoğlu, komisyonun daha sık münhal açmasını talep etti.

Konuşmaların ardından Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Komite daha sonra çalışmalarına ara verdi.