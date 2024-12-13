Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), kamuda yetkili beş sendikanın bugün toplantı yaparak, hayat pahalılığı ve toplu iş sözleşmesiyle ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan yasa tasarısı konusunda Başbakandan randevu alarak görüşülmesi yanında hukuki ve eylemsel mücadeleyi sürdürme kararı aldığını bildirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yapılan ortak açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın dün, bugün için saat 10.00’da Olağanüstü Teknik Kurul çağrısı yaptığı ifade edildi.

Çağrıda, Öğretmenler Yasasında hayat pahalılığı ile ilgili yasa tasarısı değişikliğinin gündem yapıldığı belirtilen açıklamada, hükümetin, hayat pahalılığının hesaplanmasıyla ilgili hazırladığı ve Resmi Gazete’de yayınladığı yasa tasarısının, Öğretmenler Yasasında da değiştirilmesinin hedeflendiği savunuldu.

Açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nın, Teknik Kurulda iki sendikanın reddettiği yasa tasarısı ile ilgili aynı gün yani bugün 14.00’te, iki öğretmen sendikasının katılamayacağını bildirmelerine rağmen Yüksek Danışma Kurulu çağrısı da savunuldu.

“Hayat pahalılığı oranı hesaplamasını değiştirerek, artış oranında azaltma yapmak, kısacası, öğretmenler dahil tüm çalışanların cebine el atmaktır” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Alım gücü geriletilerek tüm çalışanların fakirleştirilmesi ve tüm çalışanlar için yeni bir göç yasası yaratılması anlamına gelen bu yasa tasarısını Eğitim Bakanlığı, yangından mal kaçırır gibi Yüksek Danışma Kurulundan geçirip yasalaşması hedefiyle süreci planlamıştır.”

Bugün öğleden sonra, kamuda yetkili beş sendikanın toplantı yaparak, hayat pahalılığı ve toplu iş sözleşmesiyle ilgili Resmi Gazetede yayınlanan yasa tasarısı konusunda Başbakandan randevu alarak görüşülmesi yanında hukuki ve eylemsel mücadeleyi sürdürme kararı aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tüm çalışanların insanca yaşam hakkını gasp ederek geçim derdine düşmesini, fakirleşmesini hedefleyen dayatma politikalara karşı her türlü mücadeleyi sürdüreceğimizi bir kez daha ortaya koyarız.”