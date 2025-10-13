Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sendikanın kurumsal olarak her adaya eşit mesafede olduğunu açıkladı.

Kıdrışlıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu üyeleri ile diğer tüm üyelerin Anayasal ve yasal hakkı olan oyunu kullanmak üzere sandıklara gittiklerinde özgürce, hür iradeleri doğrultusunda dilediği adaya oy verebileceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için son haftaya girildiğini hatırlatan Kıdrışlıoğlu, “Her ne kadar çok adaylı bir seçim olsa da güçlü tabanlarının olması ve etkilediği, destek aldığı kitlenin büyük olması nedeniyle seçimin iki aday arasında geçeceği görülüyor.” dedi.

Halkın beş yılın değerlendirmesiyle önlerindeki beş yıl için konulan hedefleri göz önünde bulundurarak sandıklara gideceğini kaydeden Kıdrışlıoğlu, bunun için adayların kendilerini ve vizyonlarını halka ne kadar anlatabildikleri ve özellikle farklı görüşteki kişilere fikirlerini ne ölçüde aktarabildiklerinin etkili olacağını belirtti.

Kıdrışlıoğlu, süreç içerisinde yönetim kurulu üyelerinin veya sendika üyelerinin geleceğe dair beklentilerini ya da eleştirilerini kendi fikirleri doğrultusunda dile getirdiklerini ancak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili sendikanın aldığı bir karar olmadığını vurguladı.

Herhangi bir adayın veya görüşün desteklenmesi yönünde üyeler arası referanduma gidilmediğini ve hatta yönetim kurulunda da bu yönde karar üretilmediğini belirten Kıdrışlıoğlu, bu nedenle “yapılan her açıklama bireyseldir, sendikayı bağlayıcı değildir” ifadesini kullandı.

Kıdrışlıoğlu, seçim dönemlerinde ülkedeki en büyük zenginliğin karşıdaki veya desteklediği adayı saygı çerçevesinde eleştirebilme özgürlüğü olduğunu kaydederek, yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde tüm adaylara başarı diledi.