Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanatkarlar Odası (KTEZO) Sektör Birliklerinden ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkanı Mahmut Kanber, gerçek anlamda sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmak, kalkınma politikalarını yeniden gözden geçirmek ve bireylerin siyasi iradesine saygı gösteren bir yönetim anlayışı geliştirmenin zorunluluk olduğunu kaydetti.

Kanber yaptığı yazılı açıklamada, ülkede birçok sorununun büyüyerek, toplumsal hayatın her alanını etkisi altına aldığını ve bu etkilerin toplumun her kesimine yayıldığını savundu.

Sorunların kökenine inip nedenlerini sorgulamak yerine, mevcut yapının tek derdinin statükoyu korumak olduğunu ileri süren Kanber, ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasal açıdan büyük bir yıkıma sürüklendiğini iddia etti.

Turizm sektörünün ciddi zorluklar yaşadığını, esnaf ve üreticilerin sürdürülebilir bir ticaret yapamadığını kaydeden Kanber, bir diğer lokomotif sektör olarak görülen yükseköğretimin, pandemi sonrası hızla gerilediğini savundu.

Ülkede genel eğitim oranının yüzde 70, mesleki eğitim oranının ise yüzde 30 civarında olduğunu ifade eden Mahmut Kanber, mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik bir politika eksikliği olduğunu kaydetti. Kanber, bu durumun, ülkedeki yüksek işsizlik oranlarını ve genç nüfusun göç etme eğilimini en çok etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıktığını belirtti.

İradeyi önemseyen, sorumluluğu bireyden başlayarak ele alan bir yaklaşımın, toplumsal dönüşümün kilidini açacağını kaydeden Kanber, ülkenin bu hale gelmesinde sorumluluk taşıyanların artık hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Mahmut Kanber, “Toplumun talepleri doğrultusunda yeni bir dönemin başlaması kaçınılmazdır” dedi.