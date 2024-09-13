‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’ dün Plaj Futbolu ile başladı. Plaj futbolu turnuvasında 3 kadın futbol takımı ve 4 erkek futbol takımının katılımı ile 7 müsabaka gerçekleşti.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 4 gün boyunca devam edecek festival kapsamında birbirinden özel etkinliklerin yer alacağı ‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’ dahilinde bugün saat 17.00’de plaj futbolu ve 18.00’de ise Deniz Yıldızı Tavla Turnuvası gerçekleşiyor.

-Festivalde Neler Var?

Festivalde yarın, 06.00 - 11.00 Sandallardan Olta ile Lambuka (Akalamuta), Mineri, Palamut Avlama Müsabakası, 10.00 Plaj Voleybolu, 17:00 Paddle Board Yarışı, 18:00 Deniz Yıldızı Tavla Turnuva, 18:00 Gülseren Ataker Anısına Başlangıç Seviyesi Balık Avlama Pratik Eğitim, 20:00 Niyal Öztürk Band yer alacak.

15 Eylül'de ise, 6:00-11:00 Gülseren Ataker Anısına Olta ile Balık Avlama Yarışması, 10:00 Optimist ve Leser 2. Ayak Yelken Yarışları, 11:00 Plaj Voleybolu, 17:00 Yakan Top Yarışması, 18:00 Sandalye Oyunu 19:00 Limbo Dans Yarışması, 20:00 Retro Çalgıcılar yer alacak.